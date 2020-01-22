عدن الغد

بسمة أمل الخيرية تزرع الفرحة للمعاقين في جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن

22 يناير، 2020
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بسمة أمل الخيرية تزرع الفرحة للمعاقين في جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن

نظمت مؤسسة أمل الخيرية صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن احتفالا للاطفال المعاقين في جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة عدن.
واشتمل الاحتفال فقرات متنوعة أبرزت قدرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواهبه التي تحتاج لصقل وعناية ، ورقصات شعبية وغنائية للأطفال الذين ابهروا الحاضرين بتميزهم .
وقالت رئيسة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة ا.ليلى باشميله بأننا اليوم سعيدين بتواجد مؤسسة أمل الخيرية والتي قامت بزرع الإبتسامة في وجوه الاطفال والاحتفال بيومهم المفتوح بمناسبة العام الجديد 2020م ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام أعمالهم المستقبلية، وبأن الاحتفال يساعد بدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه ، داعيا الجميع بتقديم الدعم والمساندة لهم لتحقيق حلمهم وتمكينهم من الانخراط في المجتمع بشكل إيجابي .
واختتمت حديثها بالشكر للمجلس الانتقالي، وللعميد الركن عبدالحكيم الكوبي وراعي الحفل أ.علي عبدالله اليزيدي ولطاقم مؤسسة بسمة أمل الخيرية للتفاعل مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
*من رانيا الحمادي

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