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بشرى سارة لأهالي المنطقة الوسطى بأبين.. تشغيل محطة الكهرباء الجديدة خلال أيام

8 ديسمبر، 2019
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لودر (تحديث نت) خاص:

استمرت لليوم السادس على التوالي، أعمال تجهيز مولدات محطة الكهرباء الجديدة المقدرة بـ10 ميجاوات بلودر في محافظة أبين.

ومن المنتظر أن تدخل المحطة الجديدة العمل خلال أيام، بعد تجهيز العمال رافعات الضغط العالي وربط كافة الكابلات لتوصيلها بغرفة التحكم الرئيسية.

وتهدف عملية تشغيل المحطة الجديدة سريعاً من أجل تخفيف معاناة المواطنين بكافة مناطق مديريات المنطقة الوسطى.

يشار إلى أن كهرباء لودر قد شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تراجعاً كبيراً؛ ما أثر على الخدمة بكافة المديريات.

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