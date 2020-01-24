بشرى سارة لبرشلونة بشأن عودة عثمان ديمبيلي

سبورت 360 – تلقى نادي برشلونة أخباراً سارة بشأن عودة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي وتعافيه من الإصابة. التي لحقت به في شهر نوفمبر الماضي.

حيث يواصل عثمان ديمبيلي عملية تعاقيه من الإصابة ويتطلع للعودة إلى المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما شارك في تدريبات اليوم الإثنين.

ديمبيلي يبدأ المرحلة الثانية للتعافي من إصابته

بدأ ديمبيلي مرحلته الثانية للتعافي من إصابته، بعد نهاية مرحلة العلاج في الدوحة، عاد إلى إسبانيا لاستعادة لياقته ويصبح خياراً لكيكي سيتيين.

وقام عثمان ديمبيلي بلمس الكرة مرة أخرى, وبعض التدريبات البدنية على العشب.

ويتوقع برشلونة أن يكون ديمبيلي لائقاً مع عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومواجهة فريق نابولي يوم 25 فبراير.

وشارك اللاعب الفرنسي في 9 مباريات فقط مع برشلونة بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن، وسجل هدف وحيد، ولم يصنع أي هدف.

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