ابابيل نت

بشرى سارة لكافة موظفي الدولة.. اتفاق جديد بشأن صرف المرتبات "وثيقة"

13 يوليو، 2020
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اظهرت وثيقة متداولة عن صدور توجيهات لوزير المالية بحكومة المليشيات الحوثية غير معترف بها دوليا برفع كشوفات موظفى الدولة حسب بيانات شهر ديسمبر 2014.

وحسب الوثيقة، والموجهة من حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، لكافة الوزارات والمؤسسات بسرعة تسليم نسختين من كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2014.

يأتي ذلك بعد الاتفاق على صيانة سفينة صافر ، و قرب الاتفاق على استئناف صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة حسب كشوفات 2014 حسب تسريبات لمسودة الاتفاق المشتركة التي قدمتها الامم المتحدة للأطراف اليمنية بعد تعديلها .

و تتواصل حملة التغريدات المليونية لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، للمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصا الموظفين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وانطلقت حملة التغريدات، في وقت تدخل فيه أزمة المرتبات منعطفاً جديداً في ظل تفشي وباءً كورونا المستجد كوفيد-19 وما خلفه من أثار نفسية ومادية على الموظفين الذين يعانون في الأصل منذ سنوات.

ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.

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