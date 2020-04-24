“بصمة صيدلانية” تدشن تحضير وتوزيع معقمات اليدين بالعاصمة المؤقتة عدن

برعاية عميد كلية الصيدلة بجامعة عدن د. صالح قاسم الجفري ، وتحت إشراف رئيس قسم الصيدلانيات د. سناء القباطي ، دشنت يوم امس الجمعية الطلابية بكلية الصيدلة بجامعة عدن ”بصمة صيدلانية“ بتحضير وتجهيز علب معقمات لليدين وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والعاملين فيها بالعاصمة المؤقته عدن .

تأتي هذه الخطوة من باب الإهتمام بأصحاب الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء المستشري كوفيد 19 ”كورونا” والسعي إلى محاولة رفع معنوياتهم وتوفير حماية لهم ولو بالشئ البسيط .

حيث تم توزيع الكمية التي تم تحضيرها على مستشفى الجمهورية ومستشفى 22 مايو ومستشفى الصداقة .

وخلال التدشين صرح الدكتور صالح قاسم الجفري عميد كلية الصيدلة بأن الكلية وجميع طاقمها من دكاترة ومعيدين وطلاب سيكونون في خدمة المجتمع و الطاقم الطبي ضد هذه الجائحة وغيرها .

ومن جانبه اشاد الطالب عبدالرحمن بن سبعة رئيس الجمعية الطلابية ”بصمة صيدلانية“ بعميد الكلية ورئيس قسم الصيدلانيات والمعيدين والفنيين ، شاكراً الجهود التي بذلوها في توفير المواد وتدريب الطلاب على تحضير المعقمات والمساعدة في توزيعها .

واكد الطالب عبدالرحمن بن سبعه رئيس الجمعية على أن الجمعية وجميع أعضاءها الطلاب بإذن الله ستكون على قيد العمل وعلى قيد الخدمة لأي طارئ وفي أي وقت إذا احتاج الأمر.

كما توجه كلا من مدير عام مستشفى الصداقة و مدير مكتب مدير عام مستشفى الجمهورية و نائب مدير عام مستشفى 22 مايو بالشكر الجزيل لما قدمته كلية الصيدلة من موقف مشجع وبادرة إهتمام إتجاه المستشفيات والطاقم الطبي فيها .

* من جميل مختار

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