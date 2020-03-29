بصمة طبيب تنضم نزولا ميدانيا للتوعية ضد فيروس كورونا تحت شعار ألزم بيتك



نظمت مبادرة بصمة طبيب التطوعية اليوم الموافق 29 مارس 2020 م نزولا ميدانيا توعويا عن فيروس كورونا، حيث تم تقسيم الركن الطبي الميداني المكون من جميع التخصصات الطبية والذي أبدوا استعدادهم للتطوع كونهم أطباء يحملون رسالة إنسانية، تم تقسيم إلى مجموعتين :المجموعة الأولى استهدفت في م. المنصورة ( حي العيادات – شارع خليفة)

المجموعة الثانية استهدفت عدة أماكن منها جولة السيلة وجولة القاهرة إضافة إلى جولة ظمران.

وخلال النزول تم انتشار الركن الطبي في خطوط السير رافعين لافتات توعوية هادفة، والبعض يقوم بتوعيتهم بكيفية لبس الكمامات ومتى يجب حلها، وشرح لهم طرق الوقاية من إنتشار الوباء، وأن أفضل طريقة أن يلزم بيته.

حيث قال الدكتور إبراهيم العسيلي رئيس مبادرة بصمة طبيب ” انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وكوننا أطباء فهذا وواجبنا ديني وإنساني، فحملتنا تختلف عن باقي الحملات كونها حملة طبية تهدف إلى إرسال رسالة لكل الحملات الشبابية، بالانتباه لطرق الوقاية َعدم نشر العدوى بين أوساط المجتمع بطرقنا العشوائية أثناء التوعية، من خلال توزيع الكمامات للجميع بدون توضيح طريقة لبسها وخلعها ومتى يجب ان تحلها؟ حيث نلاحظ يقوم الشخص بلبس الكمامة ثم يرميها في الشارع، أو يعطيها أخوة ليلبسها مرة اخرى، أو يحتفظ بها ليعيد لبسها مرة ثانية، كذلك توزيع المنشورات التي تكون سبب في نشر العدوى بتنقلها من شخص إلى شخص آخر ، كذلك التجمعات بهدف التوعية مع عدم الأخذ بالإجراءات الوقائية بحيث يبعد بين كل شخص وآخر متر، والكثير من الأشياء التي نلاحظها في كثير من المبادرات الشبابية، فنتمنى أن يأخذوا الحذر و يمتنعوا عن هذه الأشياء….

وأضاف أن حملتنا بإذن الله مستمرة حيث تستهدف جميع مديريات محافظة عدن، و محافظات عدة يتواجد فيها أطباء في الركن الطبي الميداني للمبادرة منها لحج(يافع – الحوطة) – سقطرى، حيث سيتم التوعية عن طريق مكبرات المساجد ، بعيدا عن التجمعات والطريقة العشوائية التي نراها من قبل المبادرات التطوعية وبإذن الله نقدر نوصل رسالتنا وهدفنا من التوعية ولكل فرد في المجتمع.