المندب نيوز

بصمت مطبق تتم عملية مد أنبوب نفطي في شبوة بطول 80 كيلومتر

20 ديسمبر، 2019
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بصمت مطبق تتم عملية مد أنبوب نفطي في شبوة بطول 80 كيلومتر

( المندب نيوز ) شبوه برس 

يجري بصمت ودون ضجيج لأهداف النهب الخبيثة مد أنبوب جديد للنفط من حق جنة بوادي بلحارث الشبواني بمديرية عسيلان (قطاع 5) الى عياد الشبوانيه (قطاع 4) بطول اكثر من 80 كيلومتر وبذلك سيتم تصدير نفط جنة عبر منشأة قطاع 4 الى النشيمة على البحر العربي بعد أن كان وطيلت اكثر من 20 سنه يصدر عبر صافر

وأظهر فيديو قام بنشره ناشط من شبوة عشرات الآليات الثقيلة وعمال يقومون بمد أنبوب نفط في صحاري شبوة وقد امتد إلى مسافة كبيرة على مد الأفق.

وبحسب ناشطين، فإن الأنبوب يربط محافظة مأرب بحقول النفط في شبوة ثم إلى الساحل فيما بعد.. وأضاف الناشطون “إن شركات تركية وقطرية وراء عمليات الإنشاء لهذا الأنبوب”.

وتمتنع الحكومة الشرعية عن تنفيذ اتفاق الرياض، وهناك اشتباكات يومية بين أبناء شبوة والقوات التابعة لحزب الإصلاح، لكن يبدو أن التركيز على الثروات المعدنية أولوية قصوى لقيادة السلطة.

ولاتزال الحكومة اليمنية تمتنع عن دفع مخصصات الطاقة للمحافظات المحررة ورواتب المدنيين، بينما يتوفر التمويل لمثل هذا المشروع.

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أنبوب بصمت بطول تتم شبوة عملية في كيلومتر مد مطبق نفطي

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