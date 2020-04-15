بضغوط قبلية .. الاخواني بن عديو يطلق سراح أبناء قبيلة خليفة

4 مايو / متابعات



رضح محافظ شبوة الاخوني بن عديو للضغوط الشعبية والقبلية باطلاق مليشياته سراح أبناء قبيلة خليفة الذين اعتقلهم مساء اليوم وعلى رأسهم عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي احمد فرج ابو خليفة.

وكانت مشائخ من قبيلة خليفة قد هددت بن عديو وحذرته من استهداف أبناء قبيلة خليفة في شبوة كما شن ناشطون جنوبيون هجوما شرسا على مليشيات الاصلاح في شبوة وأسفرت تلك الضغوط عن الإفراج عن المعتقلين قبل قليل.