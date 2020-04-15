4 مايو

بضغوط قبلية .. الاخواني بن عديو يطلق سراح أبناء قبيلة خليفة

15 أبريل، 2020
0

الأربعاء – 15 أبريل 2020 – الساعة 12:01 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


رضح محافظ شبوة الاخوني بن عديو للضغوط الشعبية والقبلية باطلاق مليشياته سراح أبناء قبيلة خليفة الذين اعتقلهم مساء اليوم وعلى رأسهم عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي احمد فرج ابو خليفة.
وكانت مشائخ من قبيلة خليفة قد هددت بن عديو وحذرته من استهداف أبناء قبيلة خليفة في شبوة كما شن ناشطون جنوبيون هجوما شرسا على مليشيات الاصلاح في شبوة وأسفرت تلك الضغوط عن الإفراج عن المعتقلين قبل قليل.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء الاخواني بضغوط بن خليفة سراح عديو قبلية قبيلة يطلق

إقرا أيضا

Photo of مدير القيادة والسيطرة بأمن حضرموت الساحل يتفقد شوارع المكلا خلال تنفيذ الحظر

مدير القيادة والسيطرة بأمن حضرموت الساحل يتفقد شوارع المكلا خلال تنفيذ الحظر

15 أبريل، 2020
Photo of منصور صالح : الانتقالي ينتصر بسقطرى والاخوان يستثمرون قضايا الارامل

منصور صالح : الانتقالي ينتصر بسقطرى والاخوان يستثمرون قضايا الارامل

15 أبريل، 2020
Photo of اخراج مدفع قلعة صيرة من أعماق البحر

اخراج مدفع قلعة صيرة من أعماق البحر

15 أبريل، 2020
Photo of مؤسسة النقيب تدشن حملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا بعدن

مؤسسة النقيب تدشن حملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا بعدن

14 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق