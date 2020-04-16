بطريقة مروعة : شاهد.. طريقة دفن عشرات الجثث من المسلمين في ضواحي نيويورك بسبب كورونا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لدفن عشرات الجثث من المسلمين خلال ساعتين في ضواحي نيويورك توفو بفيروس كرونا.

جدير ذكره ان سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، اعلن الثلاثاء، أن ستة من أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، توفوا وأصيب 350 آخرين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بن مبارك أن السفارة خصصت رقما للطوارئ لتقديم خدمات قنصلية عاجلة لأبناء الجالية اليمنية الأمريكية، مؤكداً تواصل السفارة بشكل دائم مع رؤساء القنصليات والجاليات اليمنية والناشطين في كافة الولايات للاطمئنان على أبناء الجالية اليمنية، وفقا لموقع يمن فيوتشر.