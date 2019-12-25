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بعثة الهلال تغادر إلى تونس اليوم

25 ديسمبر، 2019
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الهلال يطوي ملف الخلافات ويجهز المفاجآت لـ"الزيمبابوي"

السودان اليوم :

تتوجه فجر اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال عبر مصر للطيران إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في ثالث جولات مجموعات دوري أبطال إفريقيا وتلقي الأزرق دفعة معنوية كبيرة بعد أن حقق الفوز على المريخ الفاشر بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى (32) نقطة وصعد للصدارة مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة المريخ وضيفه الشرطة القضارف التي ستقام مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة عشرة.
ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته وحقق الفوز في الجولة الأولى على حساب بلاتنويم ستارز الزيمبابوي، وخسر الجولة الثانية أمام الأهلي المصري على ملعب السلام بهدف مقابل هدفين.
وسيؤدي الأزرق تدريباً مساء اليوم ويتبعه بتدريب ختامي غداً قبل أن يواجه الليتوال في السابع والعشرين من الشهر على ملعب رادس.
وتبدو مهمة الأزرق صعبة بدرجة كبيرة في مواجهة متصدر المجموعة إذ يحتل النجم الساحلي المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد أن حقق فوزاً على الأهلي القاهري برادس وتبعه فوز خارج القواعد على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي .







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