المشهد اليمني

بعد أن أقام صلاة الجمعة… الشرطة تعتقل إمام مسجد في ساحل حضرموت.. صورة

27 مارس، 2020
0
المشهد اليمني

 

أفاد شهود عيان أن أفرادا من أمن وشرطة مديرية المكلا قاموا اليوم باعتقال إمام مسجد بايعشوت بحي الشهيد خالد .
وقال شهود العيان “للمشهد اليمني” أن اعتقال الامام أتى بعد قيامه بصلاة الجمعه في المسجد جماعة وهو ما اعتبره الأمن مخالفة لقرار مكتب الأوقاف بساحل حضرموت .
وكانت عدد من الاطقم الخاصة بأمن ساحل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية قد انتشرت في شوارع المكلا لمنع التجمعات .
يذكر أن مكتب الأوقاف بساحل حضرموت كان قد أقر منع إقامة الجمعة والجماعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أقام أن إمام الجمعة الشرطة بعد تعتقل حضرموت ساحل صلاة صورة في مسجد

إقرا أيضا

Photo of أول قرار بفرض حظر التجوال في اليمن ”تفاصيل”

أول قرار بفرض حظر التجوال في اليمن ”تفاصيل”

27 مارس، 2020
Photo of المبعوث الأممي إلى اليمن يمتدح الحوثيين بسبب البهائيين

المبعوث الأممي إلى اليمن يمتدح الحوثيين بسبب البهائيين

27 مارس، 2020
Photo of مليشيا الحوثي تضع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة رهن الإقامة الجبرية

مليشيا الحوثي تضع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة رهن الإقامة الجبرية

27 مارس، 2020
Photo of الحدث : إيقاف وزير النقل الجبواني والخنبشي قائما بأعماله

الحدث : إيقاف وزير النقل الجبواني والخنبشي قائما بأعماله

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق