المشهد اليمني
بعد أن أقام صلاة الجمعة… الشرطة تعتقل إمام مسجد في ساحل حضرموت.. صورة
أفاد شهود عيان أن أفرادا من أمن وشرطة مديرية المكلا قاموا اليوم باعتقال إمام مسجد بايعشوت بحي الشهيد خالد .
وقال شهود العيان “للمشهد اليمني” أن اعتقال الامام أتى بعد قيامه بصلاة الجمعه في المسجد جماعة وهو ما اعتبره الأمن مخالفة لقرار مكتب الأوقاف بساحل حضرموت .
وكانت عدد من الاطقم الخاصة بأمن ساحل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية قد انتشرت في شوارع المكلا لمنع التجمعات .
يذكر أن مكتب الأوقاف بساحل حضرموت كان قد أقر منع إقامة الجمعة والجماعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.