بعد أن وصل ”هادي” باكراً .. ”السيد” إلى مسقط لتقديم العزاء

وصلت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء للقيادة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم أمس الأول.

وفي تصريح مقتضب أدلت به السيد وهي في طريقها إلى مطار القاهرة قالت : سأتجه إلى سلطنة العروبة (عُمان) لأقدم واجب العزاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بن سعيد سلطان سلطنة عمان وللقيادة والشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس رحمة الله تغشاه.