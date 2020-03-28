بعد إتهامات بإرتباطه بالارهاب والحوثي.. دعوات لإقالة جنرال الإخوان "الاحمر"

يمثّل إقصاء الإرهابي علي محسن الأحمر من المشهد السياسي والعسكري برمته، عاملًا فاصلًا في القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله في اليمن، بما في ذلك التخلّص من المليشيات الحوثية.

الأحمر الذي يُنظر إليه باعتباره مُحرّكًا لكثيرٍ من الأمور في معسكر الشرعية، يملك علاقات نافذة مع المليشيات الحوثية، وتحظى استثماراته في مناطق الحوثيين برعاية وتأمين خاص من قِبل المليشيات، حفظًا للعلاقات التي تجمع بينهما.

وبالنظر إلى أنّ الإخواني الأحمر هو سبب الكثير من الأزمات بالإضافة إلى الترهُّل الذي أصاب الشرعية، فإنّ اسئتصال نفوذه بشكل كامل أمرٌ شديد الأهمية فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

الكاتب السعودي فهد العنزي طالب بتطهير اليمن من جماعة الإخوان الإرهابية والفاسدة، مؤكدًا أنّ الحرب ستطال الإرهابي علي محسن الأحمر جراء تحركات الإخوان التي حافظت على وجود مليشيات الحوثي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “في كل الأحوال لا بد من تطهير اليمن من جماعة الإخونج الفاسدة الإرهابية التي أفشلت التحالف وساعدت على ثبات الحوثي وصموده”.

وأضاف: “صيح ما قيل أن كل زيدي داخلة رافضي كبير لهذا وجود الأحمر في أعلى هرم الشرعية حافظ على ابن عمه الحوثي وفي هذه الحالة الطرفين في زاوية واحدة والحرب الآن ستطال الأحمر”.

العبث المُسيطر على الشرعية، الذي يدفع ثمنه التحالف، يقوده الإرهابي محسن الأحمر الذي يُنظر إليه على صعيد واسع بأنّه يقود معسكر الشرعية، لكن ميوله الإخوانية تقود الحكومة إلى الهاوية، بعدما تحالف مع الحوثيين وعرقلة حسم الحرب طوال السنوات الماضية.

وفيما يُنظر إلى حكومة الشرعية بأنّها سببٌ رئيسٌ في عرقلة حسم الحرب، فإنّ الإرهابي الأحمر يقود هذا العبث الحاد بسبب علاقاته النافذة مع التنظيمات الإرهابية وهو ما يُشكل خطرًا على الجنوب والتحالف، وكذا يحمل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

ولن يكون لأي نقد دلالة أكبر من ذلك الذي يصدر من أحد الأعضاء السابقين في حزب الإصلاح الإخواني، فقد شنّت الناشطة ألفت الدبعي المستقيلة من حزب الإصلاح، هجومًا حادًا على الإرهابي محسن الأحمر، مؤكدةً ضرورة تغييره من أجل وقف مزيد من الهزائم.

الدبعي قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من أجل وقف مزيد من الهزائم ولأجل تحسين شروط المفاوضات السياسية للشرعية عليكم بتغيير الجنرال العجوز”.

وأضافت: “عندما يتغير الجنرال علي محسن من منصبه كنائب للرئيس ويتم تعين نائب للرئيس متوافق عليه ويكون شخصية مهنية ونزيهة وقوية ويعمل على إعادة ترتيب الجيش بأسس وقواعد مخرجات الحوار الوطني فعندها فقط سوف نستطيع التحدث عن معارك تنتصر فيها الشرعية”.

وتابعت: “بقاء هذا الجنرال في منصبه يعمل على إضاعة كل تضحيات وجهود المخلصين الذين يدافعون عن مشروع وطني لجميع اليمنيين، وعلى الجميع أن يدرك أن من يتمسك ببقاء هذا الجنرال في منصبه هو المتسبب في كل الهزائم التي طالت وسوف تتطال الشرعية”.

واستطردت: “تغيير هذا الجنرال بشخصية مهنية سوف يساعد الشرعية أقل شي في اتجاهين تتمثل بوقف عملية الهزائم وتحسين شروط المفاوضات السياسية ومن غير ذلك تأكدوا أن الشرعية ومن يتحكم بقراراتها هي من تعمل على تمكين الحوثيين بسبب سوء اختيارها لقيادتها”.