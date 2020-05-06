بعد إعلانها عن حالة .. ميليشيا الحوثي تتكتم عن حالات أخرى مصابة بكورونا وتحاصرها في بيوتها

تستمر ميليشيا الحوثي في التكتم على حالات مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم إعلانها ظهور أول مؤكدة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها منذ 2014.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بأن أطقم حوثية تحاصر ثلاثة منازل لمواطنين مصابين بكورونا في منطقة بني حوات بمديرية بني الحارث التابعة لأمانة العاصمة.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية تتكتم على هذه الحالات وغيرها رغم إعلانها عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في صنعاء.

وقد أعلنت الميليشيا الحوثية أمس الثلاثاء عن ظهور أول حالة إصبة بكورونا في العاصمة صنعاء لمواطن صومالي الجنسية ووفاته.

وجدير ذكره أن عدد حالات كورونا المؤكدة في اليمن بلغت 22 حالة بينها 4 حالات وفاة؛ في صنعاء وعدن وحضرموت.