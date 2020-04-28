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بعد إلغاء الدوري الفرنسي.. ما هو مصير الليجا؟

28 أبريل، 2020
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بعد إلغاء الدوري الفرنسي.. ما هو مصير الليجا؟

الدوري الإسباني على المحك وإجراءات مشددة لكي لا يلغى مثل الدوري الفرنسي

يحافظ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على إيمانه بالقدرة على استكمال منافسات الليجا للموسم الحالي رغم كل المستجدات الجديدة.

وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن إلغاء منافسات الموسم الحالي للدرجة الأولى والثانية، مع الانتظار حتى مايو المقبل من أجل تحديد هل سيكون هناك بطل أم لا.

وأثر ذلك على الوضع في بقية أنحاء أوروبا، على الأقل من حيث التساؤلات حول إمكانية استمرار المنافسات الأوروبية أو إلغائها بسبب خروج الوضع عن السيطرة.

وحول ذلك، قال روبياليس إن الوضع في فرنسا يدعو للقلق بالفعل، لكنه قال في الوقت ذاته إن إسبانيا سوف تسير الأمور على طريقتها الخاصة.

وأضاف: “أزمة فيروس كورونا مهمة للغاية وحان الوقت لكي نأخذ قدرًا أكبر من الاحتياطات، ستكون تحركاتنا وفقًا للمسار الذي رسمناه”

وتابع: “الهدف الآن هو ما توصلنا إليه رفقة القيادات السيادية بأن يتم إنهاء الدوري الإسباني في يوليو المقبل، على أن تلعب المباريات المتبقية بين يونيو ويوليو”

ومن المفترض أن يكون هناك إجراءات مشددة من أجل استكمال ذلك بأن يوضع اللاعبون في فنادق للإقامة الدائمة حتى نهاية الموسم مع اللعب خلف أبواب مغلقة.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني وخلفه ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، مما يجعل المنافسة مشتعلة للغاية على اللقب هذا الموسم.

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