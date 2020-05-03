اخبار السودان اليوم

بعد إنتهاء مهلة الفيفا لشكوى كوكو ..المريخ مهدد بالحرمان من التسجيلات واعادة قيد لاعبيه

3 مايو، 2020
0
عاجل-
عاجل-

السودان اليوم :

انتهت بالامس مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (لجنة فض النزاعات) دون ان يرسل المريخ ما يفيد بانهاء ازمته مع اللاعب كونو دوكو لاعب الفريق السابق والذي حصل على حكما من الفيفا بمنحه 36 الف دولار مع اتعاب المحامي ويتوقع ان يرسل الفيفا خلال الساعات المقبلة عقوبات في حق نادي المريخ تصل الى حرمانه من التسجيلات لمدة عام بما في ذلك حرمانه من اعادة لاعبيه مطلقي السراح محمد الرشيد والتش ورمضان عجب واحمد بيبو فضلا عن ضم لاعبين جدد محليين واجانب
الى ذلك فقد فشل مجلس ادارة نادي المريخ جمع مبلغ 36 الف دولار من اعضاء المجلس بيد ان عددا منهم اغلق هاتفه رفض البعض الاستجابة لمطالب امانة المال او حتى اتصالات المكتب التنفيذي.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إنتهاء التسجيلات الفيفا المريخ بالحرمان بعد قيد كوكو لاعبيه لشكوى من مهدد مهلة واعادة

إقرا أيضا

Photo of أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في البنك المركزي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في البنك المركزي

3 مايو، 2020
Photo of عاجل…تخريب (4) آبار نفط في “الفولة”

عاجل…تخريب (4) آبار نفط في “الفولة”

3 مايو، 2020
Photo of الكشف عن مخطط لرموز من النظام البائد

الكشف عن مخطط لرموز من النظام البائد

3 مايو، 2020
Photo of تجمع المهنيين: الحكومة الانتقالية فشلت في مُحاكمة المتورطين في قتل ضحايا الإحتجاجات

تجمع المهنيين: الحكومة الانتقالية فشلت في مُحاكمة المتورطين في قتل ضحايا الإحتجاجات

3 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق