بعد إيقاف قسري استمر 14 عام.. جمعية ردفان الخيرية الإجتماعية تستأنف نشاطها بالتزامن مع ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي

استأنفت جمعية ردفان الخيرية الإجتماعية نشاطها اليوم الإثنين بلقاء موسع عقد بحضور أعضاء هيئاتها الإدارية والعمومية وقيادات سياسية وعسكرية وإجتماعية وشخصيات إجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني وضيوف من مختلف محافظات الجنوب، وذلك تزامناً مع الذكرى 14 للتصالح والتسامح الجنوبي الذي انطلق من مقر الجمعية وبات يحتفل أبناء الجنوب بهذه المناسبة في 13 يناير من كل عام.

ويأتي تدشين عمل الجمعية بعد إيقاف قسري دام 14 عام، من قِبل نظام الإحتلال بعد تبنيها للقاء التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي الذي عقد في مقر الجمعية وهو المشروع الذي أعاد ترتيب النسيج الإجتماعي الجنوبي وأرسى روح التسامح والوئام بين أبناء الجنوب.

وألقى رئيس جمعية ردفان الخيرية الإجتماعية المهندس/ محمد محسن كلمة الهيئة الإدارية في المناسبة. والتي قال فيها ان مفهوم العمل الخيري الإجتماعي يحمل دلالات كثيرة وله أوجه متعدده، ولذلك كان ضمن أنشطة الجمعية لقاءات وندوات ووقفات تضامنية وأعمال عدة، وكلها تصب في نفس الغالب وصولاً إلى تبني الجمعية للقاء التصالح والتسامح الجنوبي الذي يعد من أعمال الخير الكبيرة.

واضاف أن للجمعية انشطة كثيرة أخرى بما يخص تقديم الخدمات والمعونات للأيتام والمحتاجين وإيواء الطلاب الدارسين في محافظة عدن والمساهمة مع الجمعيات الاهلية التي لها نشاط يعنى بتاريخ محافظة عدن المعماري والمحافظة عليه.

واوضح انه وبالنظر لما حدث للجمعية ونتيجتةً للتحولات التي طرأت وبسبب الطلبات المتكررة بضرورة إعادة نشاطها بتنا اليوم ندشن عملها على ان تتم دعوة أعضاء الجمعية لاجتماع عند توفر الإمكانات الملائمة، وإيجاد مقر للجمعية.

وأوضح انه بعد 14 عام من إغلاق الجمعية من قِبل نظام الإحتلال العفاشي نتاج تبنيها لقاء التصالح والتسامح الجنوبي، نظل نتذكر ما تمخض عنه ذلك بتحويل هذا اليوم الأسود البغيض إلى يوم للتصالح والتسامح وطي صفحة الماضي الأليم وفتح صفحة جديدة من الأمل لغد جميل خالي من الحقد والكراهية..

وأضاف أن إعلان يوم التصالح والتسامح في نفس تاريخ المأساة كان رداً مزلزلاً على نظام الإحتلال الذي كشف عن نواياه المبيته لإيجاد الشقاق بين أبناء الجنوب وما حدث من إغلاق للجمعية وتجميد نشاطها وممتلكاتها وحظر أعضائها من العمل بتاريخ 15 يناير 2016م خير دليل على ذلك.

واستذكر أن سلطات الإحتلال حينذاك أمرت بإغلاق مقر الجمعية وقامت بطرد الطلاب ورمي أمتعتهم واثاثهم وممتلكات الجمعية واختطاف العضو المؤسس محمد صالح المشرقي من مقر عمله وإقتياده إلى السجن.

وأشهار إلى ان تلك الأحداث تلاها إستدعاء أعضاء الجمعية إلى النيابة التي أصدرت حكمها بأن “لا وجه أو حق لاغلاق الجمعية” لكن السلطات لم تعمل بذلك وظلت الجمعية مغلقة إلى يومنا هذا..

وعاد محمد محسن للتاكيد على أنهم في الجمعية ليس لديهم تحفظات مع أحد ويحثون الجميع على جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وسيسعون مع الخيرين لتقريب وجهات النظر بين المختلفين من أبناء الوطن كي لا نكرر أخطاء الماضي ويضيع الوطن من بين ايدينا..

وأكد على تمسكهم بالثوابت المتمثلة بخيارات شعب الجنوب في الحرية واستعادة دولته، وتجديد الدعوة للتمسك بمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي، والدعوة لتشكيل مجلس تنسيق للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية والمساعدة في حل المشكلات الموجودة..

ونوّه إلى استمرارية الجمعية باحتضان أي لقاءات جنوبية لتعزيز الجبهة الداخلية ونبذ المناطقية والتفرقة وخلق أجواء مناسبة للحوار واصلاح ذات البين، كما توجه بدعوة القيادات التاريخية إلى تطبيق التصالح والتسامح على ارض الواقع لدعم قضية الجنوب بشكل موحد على كل المستويات..

في ذات السياق شهد اللقاء العديد من المداخلات والملاحظات التي طرحها عدد من الحاضرين وعبرت في مجملها عن أهمية ديمومك العمل بمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والتمسك به لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة..

الجدير بالذكر ان جمعية أبناء ردفان تحظى بسمعة طيبة ومتميزة بين فئات ومكونات المجتمع الجنوبي وهو ما اكده الحضور الحاشد في لقاء اليوم الذي اعادت فيه الجمعية تدشين نشاطها..

من/جمال الردفاني