بعد اتفاق الرياض .. اهم الشخصيات الحوثية المتوجدة للمفوضات في الرياض.. اسماء +تفاصيل





قالت ‏‎قناة بلقيس في منشور على حائطها بتويتر ان الوفد الحوثي المفاوض في الرياض مكون من اسماعيل الوزير وحسين العزي واحمد الكحلاني وفضل ابو طالب وزيد الذاري وامة العليم السوسوة وعلي الكحلاني ورضية راوية.

وتابعت بالقول ‏‎مصادر لقناة بلقيس: الوفد الحوثي التقى قيادات رفيعة في الشرعية برعاية نائب وزير الدفاع السعودي.

واضافت ‏مصادر لقناة بلقيس: السعودية تعهدت بدعم تأسيس جامعة الإمام الهادي والتي ستتبنى تدريس المذهب الزيدي.

وواصلت بالقول ‏مصادر خاصة لقناة بلقيس: الوفد الحوثي التزم بتأمين الحدود ووقف استهداف المنشآت السعودية مقابل وقف غارات المملكة.