عدن 24

بعد احباط عملية تهريب.. خفر سواحل حضرموت تتلف 1000 بندل قات

9 مايو، 2020
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عدن24-خاص
أحبطت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت محاولة لعملية تهريب القات في ساحل الريان، تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن منع دخول القات إلى حضرموت.
وأوضح اركان موقع ميناء بقشان بخفر السواحل ملازم أول محمد عبدالقادر دعكيك، أنه بعد رصد الهدف على شاشة الرادار في المنطقة المحظورة، تم تحريك دورية التشكيل البحري من موقع ميناء بقشان لاعتراض الهدف.
وأكد الملازم دعكيك أن أفراد التشكيل البحري تمكنوا من ضبط قارب صيد على متنه ستة أشخاص وبحوزتهم 1000 بندل قات، في محاولة تهريبه إلى المكلا، وقال أنه تم إتلاف كافة الكمية من القات بعد أن افشلت محاولة تهريبها قوة التشكيل البحري.

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