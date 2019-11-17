المشهد اليمني

بعد اشتباكات قبل امس …حماية المنشآت تستلم حماية ميناء عدن ضمن اتفاق الرياض

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 10 دقائق
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المشهد اليمني

تسلم امس السبت لواء حماية المنشآت الحكومية التابع لألوية الدعم والإسناد مهام تأمين ميناء الاصطياد في العاصمة عدن.

وجرت مراسم التسليم بكل يسر وسلاسة وبحضور قائد لواء حماية المنشآت الحكومية العميد أحمد مهدي بن عفيف وإدارة ميناء الاصطياد.

وانتشرت في بوابة ومداخل ميناء الاصطياد قوة من لواء حماية المنشآت الحكومية إيذانا ببدء عملية تأمين وحماية الميناء.

وعقب التسليم والانتشار طاف قائد اللواء العميد أحمد بن عفيف ومعه إدارة ميناء الاصطياد على اقسامه متفقدا سير العمل فيه ومشددا على ضرورة النهوض بالميناء بما يلبي الطموحات.

واستمع العميد أحمد بن عفيف من إدارة ميناء الاصطياد لشرح مفصل عن عمل الميناء والعراقيل في الجانب الأمني التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

وأشار بن عفيف إلى أن لواء حماية المنشآت الحكومية سيعمل على تجاوز تلك العراقيل وتأمين ميناء الاصطياد بما يسهم في استمرارية العمل فيه.

وأكد على أن لواء حماية المنشآت الحكومية لن يتوانى عن تأمين المرافق والمؤسسات ذات الأهمية ومنها الموانئ التي تعد من المنافذ الهامة للبلد.

يشار إلى أن لواء حماية المنشآت الحكومية يتولى تأمين أكثر من 40 مرفق ومؤسسة حكومية في العاصمة عدن ومحافظة لحج حيث ساهم في استقرار الأوضاع واستمرارية عمل تلك المرافق لخدمة المواطنين.

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