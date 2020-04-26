بعد اقترابه من الرحيل عن كتالونيا .. أهداف ومهارات سيرجيو روبيرتو



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام يوفنتوس بنيل خدمات نجم برشلونة سيرجيو روبيرتو ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز منتصف ميدان الفريق.



وكشفت صحيفة سبورت الأسبانية أن أكثر ما يلفت الانتباه هو أن برشلونة مستعد للحديث عن الصفقة، وأدرج بالفعل سيرجي في قائمة اللاعبين الذين يمكن التخلي عنهم



كما ذكرت الصحيفة أن الناديان يحللان السيناريوهات المحتملة، وستتم الصفقة بعملية تبادل للاعبين، حيث وضع يوفنتوس قائمة متاحة كبيرة، لكن هدفه الأول التخلص من ميراليم بيانيتش