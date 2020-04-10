بعد اكتشاف أول إصابة.. شاهد الأجهزة الأمنية بحضرموت تحث المواطنين على البقاء في منازلهم”فيديو ”

حثت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت عبر مكبرات الصوت المواطنين البقاء في منازلهم بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه سيارات تابعة لأجهزة الأمن وهي تدعوا المواطنين للبقاء في منازلهم.

وكانت الصحة اليمنية قد أعلنت صباح اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت لشخص قادم من خارج البلاد عبر ميناء الشحر.

ومن المقرر أن تعقد الصحة اليمنية بعد أقل من ساعة مؤتمر صحفيا حول أخر مستجدات فيروس كورونا في بلادنا.