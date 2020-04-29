الخبر اليمني

بعد الإعلان عن حالات كورنا.. مستشفى الوالي في عدن يغلق أبوابه

29 أبريل، 2020
0
بعد الإعلان عن حالات كورنا.. مستشفى الوالي في عدن يغلق أبوابه

│الخبر | متابعات

اغلق مستشفى الوالي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، قسم الطوارئ، نتيجة تزايد حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
وقالت إدارة مستشفى الواليس في مذكرة رسمية إلى وزير الصحة ومحافظ عدن ومدير مكتب الصحة والسكان في المحافظة إن طاقم المستشفى وجد نفسه لوحده في مواجهة الأوبئة والأمراض المختلفة.
وأوضحت المذكرة أن أطباء الطوارئ امتنعوا من الحضور خوفاً على سلامتهم واسرهم بعد مخالطتهم للكثير من حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
وأضافت: ” لا يوجد لدينا طواقم بديلة بعد ان استنفذنا كل الحلول الممكنة، فلا يمكننا تحمل مسؤولية استقبال حالات بدون أطباء مناوبين
وتابعت: ” سوف نستمر فقط في متابعة الحالات المرقدة لدينا في العناية المركزة والاقسام حتى نتمكن من عمل حلول في توفير الطواقم الطبية”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبوابه الإعلان الوالي بعد حالات عدن عن في كورنا مستشفى يغلق

إقرا أيضا

Photo of مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان الانتقالي وإلغاء أي خطوات مخالفة لاتفاق الرياض

مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان الانتقالي وإلغاء أي خطوات مخالفة لاتفاق الرياض

29 أبريل، 2020
Photo of تسجيل «5» حالات اصابة مؤكدة بكورنا في عدن

تسجيل «5» حالات اصابة مؤكدة بكورنا في عدن

29 أبريل، 2020
Photo of المجلس الانتقالي يتجاهل كل الدعوات والمواقف الرافضة لإعلانه الإدارة الذاتية لعدن والتمرد على الشرعية

المجلس الانتقالي يتجاهل كل الدعوات والمواقف الرافضة لإعلانه الإدارة الذاتية لعدن والتمرد على الشرعية

29 أبريل، 2020
Photo of مقر التحالف بعدن يحتضن اجتماعا لممثلي الانتقالي والحكومة والسعودية تطالب «الشرعية» بالتريث والاخيرة تطالب بالكشف عن مصير «14.5» مليار

مقر التحالف بعدن يحتضن اجتماعا لممثلي الانتقالي والحكومة والسعودية تطالب «الشرعية» بالتريث والاخيرة تطالب بالكشف عن مصير «14.5» مليار

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق