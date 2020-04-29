بعد الإعلان عن حالات كورنا.. مستشفى الوالي في عدن يغلق أبوابه

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اغلق مستشفى الوالي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، قسم الطوارئ، نتيجة تزايد حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وقالت إدارة مستشفى الواليس في مذكرة رسمية إلى وزير الصحة ومحافظ عدن ومدير مكتب الصحة والسكان في المحافظة إن طاقم المستشفى وجد نفسه لوحده في مواجهة الأوبئة والأمراض المختلفة.

وأوضحت المذكرة أن أطباء الطوارئ امتنعوا من الحضور خوفاً على سلامتهم واسرهم بعد مخالطتهم للكثير من حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وأضافت: ” لا يوجد لدينا طواقم بديلة بعد ان استنفذنا كل الحلول الممكنة، فلا يمكننا تحمل مسؤولية استقبال حالات بدون أطباء مناوبين

وتابعت: ” سوف نستمر فقط في متابعة الحالات المرقدة لدينا في العناية المركزة والاقسام حتى نتمكن من عمل حلول في توفير الطواقم الطبية”.