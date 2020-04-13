بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا .. هل يشارك ميسي في كوبا أمريكا 2021؟

هل يمكن إغراء المهاجم الأرجنتيني لفرصة أخيرة للفوز باللقب مع منتخب بلاده؟

مع تأجيل كوبا أمريكا لمدة عام بسبب جائحة كورونا، هناك احتمال أن يكون ليونيل ميسي قد لعب بالفعل آخر نسخة له من البطولة مع الأرجنتين العام الماضي.

خرج منتخب ميسي الأرجنتين وأنهى في المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019 بعد خسارته أمام البرازيل 2-0 في الدور نصف النهائي، ليفشل نجم برشلونة مرةً أخرى في ببطوة دولية.

لكن هل يمكن أن يلعب ميسي في كوبا أمريكا 2021؟

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هل سيلعب ليونيل ميسي في كأس أمريكا 2021؟

كان هناك بالفعل عدم يقين بشأن لعب ميسي في كوبا أمريكا 2020، لذلك إذا كان سيشارك في نسخة 2021 المؤجلة، فسيكون في سن 34 عامًا.

لا تزال هناك فرصة طفيفة للعب في النسخة القادمة من البطولة.

لم يعتزل ليونيل ميسي رسميًا بعد من أداء واجبه تجاه منتخب الأرجنتين، على الرغم من أنه قد يجد أنه في غضون العام المقبل أو نحو ذلك سيكون الوقت المناسب للاعتزال.

وقال ليونيل سكالوني مدرب التانجو في 2019 عن احتمال قيادة البرغوث للأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2020 “لا أعرف ما إذا كانت ستكون [آخر بطولة يلعب فيها ميسي مع الأرجنتين] نأمل ألا يحدث ذلك”.

وأضاف: “لكن الأرجنتين بحاجة إلى اللقب أكثر منه فقط. آمل ألا تعد بشيء ، لكننا سنصنع أقصى ما يمكن للوصول إلى النهائي”.

ربما لا يزال ليونيل ميسي يميل إلى دفعة أخيرة في بطولة كبرى مع الأرجنتين، لم يفز أبدًا ببطولة كبرى مع فريقه الوطني الكبير، لكنه اقترب في عدة مناسبات مثل كأس العالم 2014 وكأس أمريكا 2015 و 2016 عندما خسر فريقه في النهائي.

لكن سمعة نجم برشلونة في البطولة القارية قد شوهت بعد مزاعمه المثيرة للجدل بأن كأس أمريكا 2019 تم التلاعب بها لصالح البرازيل المضيفة.

تم طرده للمرة الثانية فقط في مسيرته بعد مشاجرة مع لاعب خط وسط تشيلي جاري ميدل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي ظهرت أيضًا باللون الأحمر.

وقال ميسي عقب قرارات VAR التي كانت لصالح البرازيل خلال الخسارة في الدور نصف النهائي “لا شك في أن الأمر برمته قد تم إعداده للبرازيل”.

وأضاف: “آمل أن لا تلعب VAR والحكام أي دور في المباراة النهائية وأن تتمكن بيرو من المنافسة لكنها تبدو صعبة بالنسبة لي”.

واستطرد: “لم أكن أرغب في أن أكون جزءًا من هذا الفساد، لا يجب أن نكون جزءًا من عدم الاحترام هذا الذي عانينا منه خلال كوبا أمريكا“.

وعن منتخب الأرجنتين قال: “كان يمكن أن نذهب أبعد من ذلك لكن لم يسمح لنا بالمباراة النهائية، الفساد والحكام وجميع البقية منعوا الناس من الاستمتاع بكرة القدم.”

توجت البرازيل بطلة كوبا أمريكا عندما تغلبت على بيرو 3-1 في النهائي، ثم تم تغريم ميسي 1500 دولار من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية وحصل على إيقاف دولي لمباراة واحدة.

وذكر الاتحاد: “في كرة القدم أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر وتقبل نتيجة مباراة بالولاء والاحترام هي الركيزة الأساسية للعب النظيف، وينطبق نفس الشيء على قرارات التحكيم، التي تعتبر بشرية ولن تكون مثالية أبدًا”.

اعتزل ميسي كرة القدم الدولية مرة واحدة من قبل، وإن كان لفترة وجيزة، بعد أن خسرت الأرجنتين أمام تشيلي في نهائي كأس أمريكا 2016 بركلات الترجيح.

أضاع المهاجم ركلة جزاء في ركلات الترجيح وأعلن اعتزاله من اللعب الدولي بعد المباراة، لكنه تراجع عن قراره في وقت لاحق.