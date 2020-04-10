بعد التأكد من الاصابة : ماهي جنسية المصاب بكورونا ومن اي دولة وصل الى اليمن وكم عدد المصابين حتي اللحظة في حضرموت

أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

والحالة، وفق مصادر رسمية، سجلت في ميناء الشحر بساحل حضرموت لمواطن يمني يبلغ من العمر 65 عاما.

وذكرت المصادر أنه تم التأكد من الإصابة بعد عمل الفحص مرتين للحالة المشتبه بها.

وأشارت المصادر إلى أن هنالك إصابات أخرى منها مسؤول بالميناء وعدد من العمالة يخصعون الخفق المخبري للتأكد من اصابتهم بعد مخالطة المصاب الاول.

وافادت مصادر محلية ان المواطن اليمني الذي تم التأكد من اصابته كان قادم من الامارات.

ثأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية، في بيان مقتضب لها على تويتر إنه تم تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة 10 أبريل 2020م بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وأقر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جملة من الإجراءات الاحترازية منها حظر التجوال في المديريات الشرقية (الديس الشرقيه وقصيعر والريدة) يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً اليوم الجمعة حتى السادسة من صباح يوم السبت 11 أبريل الحالي.

وشملت الإجراءات الاستمرار في إغلاق الأسواق والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي في المكلا وغيل باوزير، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت من السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباحاً من كل يوم إلى أجل غير مسمى.

وتتضمن الإجراءات قيام الفرق الصحية وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر) بواجبها، على أن يساند رجال الأمن الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب خطط الصحة.

وبدأت السلطات حملة لتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة من قبل صندوق النظافة، مع الاستعانة بسيارات المطافي للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية.