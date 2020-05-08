بعد الحديث عن بيعهم من قبل والدهم.. مشايخ ووجهاء ريمة و إب يسلمون الاطفال الأربعة إلى أسرتهم

قالت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن مشايخ ووجهاء محافظتي ريمة وإب سلموا الاطفال الاربعة الى أسرتهم، بعد الحديث عن بيعهم من قبل والدهم.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن زوجة اسماعيل غالب الريمي استلمت اليوم عبر مشايخ ريمة أولادها الأربعة الذي أعلن أن أحد أبناء مديرية القفر، اشتراهم من والدهم ورفض إعادتهم الى أمهم في وقت سابق.

وأشارت المصادر الى أن الفاطمي الذي اتهم بشراء الاطفال من والدهم الذي يعيش حالة نفسية ومادية صعبة، أبرز وثيقة قضائية تؤكد كفالته لهم، وليس شرؤهم كما ورد في حديثه لمدير مديرية كسمة، والذي بدوره وجه مذكرة بذات السياق.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أثارت قضية الأولاد الأربعة مستندة إلى بلاغ من أم الاطفال و إلى رساله رسمية واضحة من قبل مدير مديرية كسمة، بأنه تواصل مع الفاطمي لارجاع الأطفال لكن الاخير رد حرفيا بأنه اشتراهم، وبذلك حرر مدير مديرية كسمة خطاب رسمي يتضمن ما قاله الفاطمي، ليظهر بعد ذلك الفاطمي بحكم قضائي يتضمن التنازل من والدهم للفاطمي بتربيتهم وكفالتهم.