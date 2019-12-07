التغيير نت

بعد الخسائر الكبيرة الحوثيين يعلنون حالة الطوارئ

7 ديسمبر، 2019
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أعلنت عناصر مليشيا الحوثي حالة استنفار، عصر الجمعة، شمال وغربي الفاخر، بمديرية قعطبة، محافظة الضالع.

وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقتي شليل وبيت النهام وضواحيهما، شمال وغربي الفاخر، أعلنت حالة استنفار، حشدت خلالها عناصرها التي تنحدر من ذات السلالة، وحثتها على الاستعداد تحسباً لأية هجمات مفاجئة أو ردود أفعال من القبائل، أو من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية. 

وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من تنفيذ المليشيا أعمالا قمعية بحق المواطنين وترويعهم بهدف إذعانهم لها، إلا أن الرعب أصابها والإرباك خيم على تصرفاتها بعد مداهمتها قرية عزاب، شمالي الفاخر، قبل ظهر اليوم، واختطفت المواطن “صالح علي عميران”، ونجله “عبدالرقيب” وفقا لوكالة خبر المحلية.

ولقيت عملية الاختطاف إدانات واسعة من المواطنين الذين تزايدت بين أوساطهم موجات الغضب ضد المليشيا الحوثية التي أصبحت لا تحظى بقبول ورضا سوى قلة من المشايخ الموالين لها، معظمهم كانوا قد تعرضوا لضغوطات منها.

ويسود جبهات الفاخر والحُشا هدوء حذر خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد أسبوع دامٍ، تكبدت خلاله المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعدد من جبهات الفاخر.

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الحوثيين الخسائر الطوارئ الكبيرة بعد حالة يعلنون

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