اليمن العربي

بعد الرصد .. حزام مريس الضالع يدمر عيارا ناريا للحوثيين

20 يناير، 2020
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تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، بمنطقة مريس من تدمير عيار ناري حوثي في الأطراف الجنوبية لمنطقة “سون” شمالي الضالع.

 

وبحسب المصادر، فإن مدفعية القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام  استهدفت بقذيفتين إحدى ثكنات المليشيات الحوثية التي تتحصن فيها في منطقة سون شمالي قعطبة.  

 

وطبقا للمصادر، فإن العملية النوعية التي تكللت بالنجاح أتت بعد رصد استخباراتي دقيق ومسبق.

 

وتعد قوات الحزام الأمني “القطاع الخامس” في مريس واحدة من أبرز القوات الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة “صمود الجبال” ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمالي محافظة الضالع.

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