عدن تايم

بعد الكوليرا.. حمى "الضنك" تفتك بآلاف المواطنين

عدن تايم عدن تايم منذ 5 دقائق
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عدن تايم – وكالات :

أفاد مسؤول حكومي، أن هناك انتشاراً كبيراً لوباء حمى الضنك النزفية في عدة محافظات يمنية.
وقال نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بمحافظة تعز تيسير السامعي، إن “المحافظة تعاني من انتشار كبير لوباء حمى الضنك الذي أودى بحياة بعض السكان وإصابة الآلاف”.
ولفت إلى أنه تم رصد 9 آلاف و849 حالة يشتبه إصابتها بالوباء بالمحافظة منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل 10 وفيات.
وأوضح أن عدة محافظات أخرى أبرزها محافظة الحديدة (غربي البلاد) تشهد انتشاراً للمرض نفسه الذي قتل العشرات في مديرية الجراحي لوحدها.
وأشار إلى أن السلطات الصحية في محافظة تعز تواصل القيام بحملات التوعية والرش الضبابي لمكافحة انتشار حمى الضنك.
وذكر أن مكتب الصحة في تعز أعلن مؤخراً حالة الطوارئ لمواجهة حمى الضنك، وقام بتجهيز مراكز صحية ومستشفيات لاستقبال الحالات المصابة.

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quotالضنكquot الكوليرا المواطنين بآلاف بعد تفتك حمى
عدن تايم

عدن تايم

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