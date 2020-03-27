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بعد انتقاده للانتقالي..بماذا رد بن فريد على بحاح ؟

27 مارس، 2020
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رد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على مقال لنائب رئيس الجمهورية و ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح انتقد فيه اداء الانتقالي.

ووجه بن فريد عدة اسئلة لبحاح عبر سلسلة تغريدات له بتويتر قائلا:فيما يخص حكمك الجائر ياعزيزي على المجلس الانتقالي، دعنا نتساءل معا ؛هل المجلس هو الطرف الوحيد في عدن الذي له الحق المطلق في إدارة شؤونها وقراراتها دون أن تتنازع هذا الأمر معه عدة أطراف؟وهل المجلس له الحق في التحكم في جميع موارد عدن أم أنها تذهب لغيره ولا يحتكم منها على شيء ؟

وخاطب بحاح قائلا :على سبيل المثال ومثلك يفهم هذه الأمور بشكل جيد ؛أزمة الحاويات التي كانت بها أموال واتت من الخارج، التي سلمها الانتقالي للتحالف
هل كان التحالف او الشرعية أو المجتمع الدولي سيقبل أن نستولي عليها لندير بها شؤون عدن ؟ حتى بعدها يمكن أن تحكم علينا كيف انفقناها بشكل فاشل أو ناجح!

وقال يبدو أنه مطلوب من الانتقالي أن يفعل الاتي كله دفعة واحدةوهي ان يشرف على جميع جبهات القتال ضد الحوثي في الجنوب وان يحتاط لمليشيات الإخوان التي تتربص به ويدير عدن كما يجب أن تفعل الدولة شريطة الا يحتكم على موارد مالية وهذا لم يحدث ابدا ويدافع عن قضية الجنوب التي يعترف بها الكل.

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