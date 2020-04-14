بعد انضمام العديد من الاعضاء .. ينابيع الخير بدمت يواصل حملة التوعية ضد فيروس كورونا

لليوم الثالث على التوالي ينابيع الخير بمديرية دمت بالضالع يواصل عمله الميداني في المبادرة الموسعة في التوعية ضد فيروس كورونا لنشر الوعي الصحي بمجتمعاتهم وسبل الوقاية من هذا الوباء .

وقد كان الفريق قد تلقى دورة تدريبة مساء الجمعة الماضية مع عدد من الاعضاء المنضمين من عدة مديريات في المحافظة .

حيث تم التنسيق لتشكيل فرق التوعية لبدء حملاتها التثقيفية في المجتمعات بالعمل التطوعي لمساندة السلطة المحلية بالمحافظة للتصدي لهذا الفيروس القاتل .

من تغريد المنصوب