المشهد العربي

بعد انقطاع طريق حيبق.. خليفة الانسانية تنقل أطباء السعودي العسكري بمروحية

8 ديسمبر، 2019
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المشهد العربي – سقطرى :

نقلت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، كادر أطباء المستشفى السعودي العسكري في منطقة موري من العاصمة حديبو إلى موقع المستشفى لممارسة أعمالهم، على متن طائرة مروحية.

ولجأت المؤسسة إلى استخدام طائرة مروحية، نتيجة انقطاع طريق حيبق، وطمره بمياه الأمطار، حيث تواصل فرقها محاولات إعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

وتواصل مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، تقديم خدماتها لمساعدة أهالي سقطرى على تجاوز آثار المنخفض الجوي “بافان”.

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