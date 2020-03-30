المشهد اليمني

بعد ان اعلنت السعودية وفاة مقيمين .. تفاصيل وفاة أول مغترب يمني بفيروس كورونا بالمملكة (الاسم +الصورة)

30 مارس، 2020
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المشهد اليمني

توفي يوم امس الاحد أول مغترب يمني بالسعودية جراء اصابته بفيروس كورونا .

وقال مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان المغترب أميرغانم علي المشيرعي من وصاب العالي مخلاف جعر بني حفص قرية المشيرعي توفي بالمدينة المنورة بعد ان مكث عشرة ايام بالمستشفى بسبب اصابته بفيروس كورونا .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد الأحد، وبهذا بلغ عدد الوفيات ثماني حالات حتى الآن.

واضافت انه تم تسجيل 96 إصابة جديدة في المملكة , ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 1299 حالة إصابة،

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 29 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 66 حالة حتى الآن.

 

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