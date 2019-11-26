المشهد اليمني

بعد ان غادر نهائي من السعودية .. شاهد مواطن يمني يعلن تمسكه بحب الهلال السعودي ويحتفل بفوزه من وسط صنعاء

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 18 دقيقة
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المشهد اليمني

احتفل مواطن يمني في وسط العاصمة صنعاء بفوز نادي الهلال السعودي وتتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى.

وظهر المواطن اليمني في مقاطع فيديو حصل عليها “المشهد اليمني” وهو يحتفل برفع شعارات نادي الهلال السعودي في شوارع العاصمة صنعاء معبرا عن فرحته للنادي الذي يشجعه منذ الطفولة .

والجدير بالذكر ان المواطن اليمني” ابو بدر” كان من المغتربين اليمنيين لسنوات طويلة وغادرها نهائي الى اليمن ولكن ما زال يحتفظ بحبه وعشقه لنادي الهلال السعودي بالرغم من خروجه من المملكة .

وكان قد توج الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في نسختها الجديدة بعدما كرر تفوقه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز بفوزه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد سايتاما 2002، في إياب نهائي المسابقة.

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المشهد اليمني

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