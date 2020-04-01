بعد اهتمام ليستر ومان يونايتد .. أجمل 10 أهداف لكوتينيو



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سعي للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ







ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب الذي تنتهي فترة إعارته إلى بايرن بنهاية الموسم الحالي، ومن غير المرجح تفعيل بند أحقية الشراء







وبحسب ما جاء في صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد وليستر سيتي أصبحوا أحدث المهتمين بضم كوتينيو من برشلونة في الصيف المقبل.







وأكدت التقرير الصحفية إلى أنه على الرغم من ماضي كوتينيو في آنفيلد الغير جيد ، فإن مانشستر يونايتد لا يمانع التعاقد مع فيليب.







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