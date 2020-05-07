بعد تخلف ديمبيلي عن اختبارات كورونا فى برشلونة.. تعرف على موقف اللاعب



كشفت تقارير صحفية، عن وضع عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة الإسباني، بعد عدم ظهوره في المدينة الرياضية أمس،الأربعاء، للخضوع لاختبارات فيروس كورونا.







وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي لا يستطيع حاليًا الذهاب إلى المدينة الرياضية سيوتات إسبورتيفا، وسيبقى في العزل بمنزله، لأنه لم يخضع لفحص فيروس كورونا، وسيحاول البارسا في الأيام القادمة أن يخضع اللاعب لهذا الفحص.







أضافت الصحيفة، أنه حتى مع عودة التدريبات الجماعية في المرحلة التالية، لن يتمكن ديمبيلي من التواجد في المدينة الرياضية أثناء تواجد زملائه.







وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أرسل اختبارات فيروس كورونا إلى فريق برشلونة بأكمله، باستثناء عثمان ديمبيلي لإنه غير مسجل في كشوفات الليجا بسبب إصابته التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

Advertisement