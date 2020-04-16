بعد تزايد التوتر بين الطرفين …انباء عن انعقاد لقاء بين الشرعية والانتقالي في مقر التحالف العربي بعدن

افادت مصادر مطعلة ان قيادة التحالف العربي في عدن سترعى لقاء هام لقيادات عسكرية وامنية من طرفي الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأكدت المصادر ان اللقاء ستحضره قيادات عسكرية جنوبية ستقدم من أبين من طرف الشرعية وسيمثل الانتقالي في هذا اللقاء قيادات عسكرية وامنية رفيعة كما ستحضر اللقاء قيادات عسكرية في لجنة التهدئة.

وسيقف اللقاء -الذي يتوقع انعقاده غدا الجمعة- امام نقاط محددة في مقدمتها وقف التحشيد من جانب القوات التابعة الشرعية القادمة من شبوة ومأرب.

وتفيد معلومات مؤكدة ان أعضاء في لجنة التهدئة سترافق القيادات العسكرية التابعة للشرعية القادمة من ابين بينهم العميد سند الرهوة وابو مشعل الكازمي الى مقر قيادة التحالف.

وياتي هذا اللقاء بعد التصعيد الحاصل في منطقة شقره بابين وهو التصعيد الذي ينذر باندلاع معارك عنيفة بين الانتقالي والشرعية .