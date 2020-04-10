المشهد اليمني

بعد تسجيل أول حالة إصابة..تحذيرات أممية من التبعات الكارثية لانتشار كورونا في اليمن

10 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من التبعات الكارثية لانتشار فيروس كورونا في اليمن.
وقالت غراندي في تصريح لـ “رويترز”، إن نصف الشعب اليمني على الأقل “في حالة صحية متراجعة للغاية” بينما يحتاج نحو ثلاثة أرباع سكانه لمساعدة إنسانية أو حماية من نوع ما.
وأضافت “ليس هناك إمدادات ولا قدرات ومنشآت كافية. إذا انتشر الفيروس فإن التبعات ستكون كارثية”.
وسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة، في محافظة حضرموت.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، فيما قامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة”.
و انتشرت دوريات الأمن في مدينة الشحر التي سجلت فيها حالة الإصابة وفرضت حظر التجوال ودعت المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل.

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