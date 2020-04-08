بعد تسليمه إرشيف وزارة النقل لصحف الإنتقالي .. ”الجبواني” لـ ”الخنبشي”: أنت جزء من الإنقلاب

شن وزير النقل المستقيل صالح الجبواني،هجوماً على نائب رئيس الوزراء، سالم الخنبشي، متهماً إياه بتسليم إرشيف الوزارة لصحف المجلس الإنتقالي الجنوبي.

وقال الجبواني، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: أن “أول إنجازات الخنبشي غير الشرعي في وزارة النقل، أن سلم إرشيف الوزارة لصحف ما يسمى بالإنتقالي في عملية أستهداف سياسي رخيصة؛.

وأضاف الجبواني، “إدانتنا يا شطار ليس على صحف المليشيات المعادية، بل عبر الهيئات الحكومية المختصة”.

واختتم تغريدته، باتهام الخنبشي بالوقوف في صف الإنقلاب قائلاً: “لم نعد معنيين بما فعلتم من الناحية الشرعية.. تأكدنا الآن أنكم جزء من الإنقلاب”.

الجدير باالذكر، أن صالح الجبواني قدم استقالته من وزارة النقل، بعد صدور قرار من رئيس الوزراء بتوقيفه عن العمل، وتكليف الخنبشي بإدارة الوزارة.