المشهد اليمني

بعد تطبيق أقصى درجات ضبط النفس..تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن احتفاظه بحق الرد على هجمات الحوثيين

15 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، أن خروقات وقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي بلغت حتى اليوم 547.
وقال التحالف: “نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين”.
وأكد التحالف على “تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين”.
وشدد على “التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد”.
وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي وقفا من جانب واحد لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

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