4 مايو

بعد تعزيزات مليشيا الاخوان .. المقاومة الجنوبية بأبين وشبوة تصدر بيان ناري

4 مايو 4 مايو منذ 17 دقيقة
2 أقل من دقيقة


الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 12:37 ص بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / متابعات


أعلنت المقاومة الجنوبية المرابطة على الخط الرابط بين محافظتي شبوة وأبين، اليوم الاثنين، تضامنها مع قرار تعليق عمل اللجنة العسكرية المكلفة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت اللجنة العسكرية قد علقت مهام عملها احتجاجا على التعزيزات العسكرية الكبيرة من قبل مليشيات الإخوان في شبوة.

وطالبت قوات المقاومة الجنوبية في بيان لها حصل “المشهد العربي” على نسخة منه، الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة التدخل لمنع التعزيزات العسكرية لمليشيات الإخوان والتي تأتي من قيادة الجيش في محافظة مأرب.
وأكدت المقاومة الجنوبية في بيانها، أن مليشيات الإخوان الإرهابية تحاول تفجير الوضع في محافظتي شبوة وأبين.
وأشار البيان، إلى أن قوات المقاومة الجنوبية على أهبة الاستعداد لأي تحرك من مليشيات الإخوان ، مؤكدة أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأوضاع وتفجيرها.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الاخوان الجنوبية المقاومة بأبين بعد بيان تصدر تعزيزات مليشيا ناري وشبوة
4 مايو

4 مايو

مقالات ذات صلة

Photo of أبناء المكلا يفشلون فعالية اخوانية تروج للأقاليم

أبناء المكلا يفشلون فعالية اخوانية تروج للأقاليم

منذ ساعة واحدة
Photo of الذي يقام برعاية الرئيس الزُبيدي.. تحديد مواعيد بطولات مهرجان "حضرموت الرياضي

الذي يقام برعاية الرئيس الزُبيدي.. تحديد مواعيد بطولات مهرجان "حضرموت الرياضي

منذ ساعتين
Photo of القبض على محتال يستغل حاجة المواطنين بحجة تسليمهم مساعدات إغاثية بالعاصمة عدن

القبض على محتال يستغل حاجة المواطنين بحجة تسليمهم مساعدات إغاثية بالعاصمة عدن

منذ 3 ساعات
Photo of مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي بهجوم فاشل في جبهة باهر بماوية تعز

مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي بهجوم فاشل في جبهة باهر بماوية تعز

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق