بعد تعزيزات مليشيا الاخوان .. المقاومة الجنوبية بأبين وشبوة تصدر بيان ناري



4 مايو / متابعات



أعلنت المقاومة الجنوبية المرابطة على الخط الرابط بين محافظتي شبوة وأبين، اليوم الاثنين، تضامنها مع قرار تعليق عمل اللجنة العسكرية المكلفة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت اللجنة العسكرية قد علقت مهام عملها احتجاجا على التعزيزات العسكرية الكبيرة من قبل مليشيات الإخوان في شبوة.

وطالبت قوات المقاومة الجنوبية في بيان لها حصل “المشهد العربي” على نسخة منه، الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة التدخل لمنع التعزيزات العسكرية لمليشيات الإخوان والتي تأتي من قيادة الجيش في محافظة مأرب.

وأكدت المقاومة الجنوبية في بيانها، أن مليشيات الإخوان الإرهابية تحاول تفجير الوضع في محافظتي شبوة وأبين.

وأشار البيان، إلى أن قوات المقاومة الجنوبية على أهبة الاستعداد لأي تحرك من مليشيات الإخوان ، مؤكدة أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأوضاع وتفجيرها.