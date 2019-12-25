4 مايو

بعد تفشي الفساد .. إدارة الاستثمارات النفطية تحول مبنى الشركة الى ثكنة عسكرية

25 ديسمبر، 2019
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الثلاثاء – 24 ديسمبر 2019 – الساعة 09:24 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات


بعد تفشي قضايا الفساد الحاصلة في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية القائمة في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن
قام مدير عام شركة الاستثمارات بتحويل مبنى الشركة الى ثكنة عسكرية لحماية فسادهم.
وطالب ناشطين بمحاسبه ومحاكمه المتسببين وكشف الحقائق .
وأفادت مصادر القائمون على الشركة حاولوا في السابق ايهام الاجهزة الامنية والعسكرية بوجود تهديد وخطر على الشركة بمهاجمتها ولكن هذه الحيلة لم تدم الا يوم واحد لتكتشف الاجهزة الامنية حقيقة اكاذيبهم وبلاغاتهم الكاذبة ، ولم يتبق لهم الاطقمين احدهما استأجره السمنتر باربعين الف ريال في اليوم الواحد بينما يستلم هو مايقارب المائتين الف ريال من مدير الشركة والطقم الثاني يتبع شرطة خور مكسر المتواجده بجوار مقر الشركة.
ويطالب ناشطون ومراقبون مجتمعيين بكشف حقيقة ما يدور داخل الشركة من فساد ومحاسبة المدير العام ونوابه واحالتهم الى نيابة الاموال العامة والاجهزة القضائية.

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