بعد حملة رفض مجتمعية.. السعودية تمنع حكومة الشرعية من العودة الى عدن

4 مايو / متابعات



بعد حملة جنوبية واسعة الرافضة لعودة حكومة الشرعية الى العاصمة ، منعت السلطات السعودية، اليوم الحكومة اليمنية من العودة الى عدن.

وكان رئيس الحكومة د. معين عبدالملك برفقة عددا من الوزراء انتظروا قرابة 8 ساعات في في مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، قبل ان يتم ابلاغهم بإلغاء رحلة عودتهم الى عدن دون توضيح الاسباب.

وكان ناشطون جنوبيون قد اطلقوا مساء اليوم الخميس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاشتاج

#عوده_حكومه_الفساد_مرفوضه.

وأكد الناشطون خلال الهاشتاج رفضهم القاطع عودة حكومة الشرعية الفاسدة إلى العاصمة الجنوبية عدن قبل عودة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاروا إلى أن شعب الجنوب سيقف ضد عودة الحكومة التي عملت على سرقة موارد الجنوب والدعم الدولي، وحرمان الجنوبيين من حقوقهم الوطنية، معتبرين أن عودة حكومة الشرعية يعني عودة الفشل والفساد إلى العاصمة عدن.

وأكدوا أن إعادة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء معه الى العاصمة عدن يعتبر مخالف لبنود اتفاق الرياض، مرجحين ذلك إلى انه تم تسليمهم كافة الموارد سابقا ولم يعملوا أي شيء غير السرقة والنهب والفساد.

واعتبر سياسيون جنوبيون أن إعادة حكومة الشرعية اليمنية هو إعادة للمشروع الثلاثي (القطري التركي الإيراني) إلى عدن، معللين ذلك إلى أن الحكومة ليست مرتبطة ارتباطا كاملا بالمملكة العربية السعودية.