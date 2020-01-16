بعد خروجه من صالة أفراح.. مليشيا الحوثي تختطف مسؤول تربوي مقرب من ”دويد”

قالت مصادر محلية بمحافظة صنعاء، مساء اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي اختطفت مسؤول تربوي مقرب من القيادي المؤتمري ومحافظ عمران الاسبق، نعمان دويد.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أنها تفاجأت عصر اليوم باختطاف التربوي امين الغذيفي مدير عام مكتب التربية والتعليم السابق بمحافظتي صنعاء وعمران،من قبل باص معكس وطقم مسلح تابع للمليشيا عند خروجه من صالة العرس في قريته ارتل، مديرية سنحان.

واشارت المصادر الى أنه تم أخذ الغذيفي الى جهة مجهولة ولا تعلم المصادر سبب اختطافه حتى لحظة كتابة الخبر.

وتعتقل المليشيا عشرات القيادات المدنية والعسكرية المحسوبة على حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للاصلاح، دون أي مبرر.