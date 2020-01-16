المشهد اليمني

بعد خروجه من صالة أفراح.. مليشيا الحوثي تختطف مسؤول تربوي مقرب من ”دويد”

16 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

 

قالت مصادر محلية بمحافظة صنعاء، مساء اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي اختطفت مسؤول تربوي مقرب من القيادي المؤتمري ومحافظ عمران الاسبق، نعمان دويد.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أنها تفاجأت عصر اليوم باختطاف التربوي امين الغذيفي مدير عام مكتب التربية والتعليم السابق بمحافظتي صنعاء وعمران،من قبل باص معكس وطقم مسلح تابع للمليشيا عند خروجه من صالة العرس في قريته ارتل، مديرية سنحان.

واشارت المصادر الى أنه تم أخذ الغذيفي الى جهة مجهولة ولا تعلم المصادر سبب اختطافه حتى لحظة كتابة الخبر.

وتعتقل المليشيا عشرات القيادات المدنية والعسكرية المحسوبة على حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للاصلاح، دون أي مبرر.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أفراح الحوثي بعد تختطف تربوي خروجه دويد صالة مسؤول مقرب مليشيا من

إقرا أيضا

Photo of عاجل : صدور قرارات حوثية لإستكمال سيطرة السلالة على السلطة القضائية .

عاجل : صدور قرارات حوثية لإستكمال سيطرة السلالة على السلطة القضائية .

16 يناير، 2020
Photo of بعد انتقاده لرفع المليشيا صور قاسم سليماني .. تفاصيل اعتقال الحوثيون قيادي مؤتمري بمديرية سنحان

بعد انتقاده لرفع المليشيا صور قاسم سليماني .. تفاصيل اعتقال الحوثيون قيادي مؤتمري بمديرية سنحان

16 يناير، 2020
Photo of مصادر تتحدث عن تعيين العميد طارق صالح في منصب عسكري هام

مصادر تتحدث عن تعيين العميد طارق صالح في منصب عسكري هام

16 يناير، 2020
Photo of تحذيرات اقتصادية من خطورة قرار حوثي بشأن العملة الجديدة

تحذيرات اقتصادية من خطورة قرار حوثي بشأن العملة الجديدة

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق