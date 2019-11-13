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بعد رفعة علم الجنوب الحكومة توقف لأعب في الأمارات.. تفاصيل + وثيقة

التغيير نت التغيير نت منذ 32 دقيقة
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أقر الاتحاد اليمني العام لبناء الاجسام، توقيف أحد لاعبيه وشبطه من سجلاته بعد رفعه علم شطر اليمن الجنوبي سابقاً في بطولة اللعبة العالمية التي أقيمت في الامارات الشهر الماضي.

وقال الامين العام للاتحاد الكابتن محمد الروضي في رسالة موجهة إلى وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة – حصل عليها “المشهد الخليجي” – أنه الاتحاد أقر توقيف اللاعب أنس منصر اليافعي من المشاركات الداخلية والخارجية وشطبه من سجلات الاتحاد العام”.

وأرجع الاتحاد قراره إلى قيام اللاعب اليافعي بـ”مخالفات: تسيء للجمهورية اليمنية بلبسه فانيلة عليها علم التشطير والتصوير بها أثناء بطولة العالم لبناء الاجسام التي أقيمت مدينة الفجيرة الاماراتية خلال الفترة الماضية”، بحسب الرسالة.

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التغيير نت

التغيير نت

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