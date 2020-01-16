عدن تايم

بعد ساعات.. الامن الدولي يعقد إجتماعه للنظر في تطورات الأزمة اليمنية

16 يناير، 2020
0

ينعقد مجلس الأمن الدولي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة عدن، من اليوم الخميس، للنظر في التطورات السياسية والإنسانية والعسكرية للأزمة اليمنية.

ويلقي المبعوث الأممي لليمن، كلمة في الجلسة، حول الخطوات الجديدة للبعثة الأممية، وآخر التطورات في البلاد.

كما يعتزم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، استعراض الأوضاع الإنسانية، والجهود الإغاثية ومدى تقدمها خلال الفترة الماضية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة ستة أشهر إضافية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إجتماعه الأزمة الامن الدولي اليمنية بعد تطورات ساعات في للنظر يعقد

إقرا أيضا

Photo of المعلمون يتجاوزون بوابة معاشيق مطالبين بالتحقيق مع 3 وزراء"صور"

المعلمون يتجاوزون بوابة معاشيق مطالبين بالتحقيق مع 3 وزراء"صور"

16 يناير، 2020
Photo of الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تنفيذ المشاريع التنموية بالمناطق المحررة بالساحل الغربي

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تنفيذ المشاريع التنموية بالمناطق المحررة بالساحل الغربي

16 يناير، 2020
Photo of عاجل.. انباء عن تفريق تظاهرة المعلمين الجنوبيين أمام معاشيق

عاجل.. انباء عن تفريق تظاهرة المعلمين الجنوبيين أمام معاشيق

16 يناير، 2020
Photo of تقهقر حوثي في جبهات القتال بالضالع

تقهقر حوثي في جبهات القتال بالضالع

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق