بعد ساعات.. الامن الدولي يعقد إجتماعه للنظر في تطورات الأزمة اليمنية

ينعقد مجلس الأمن الدولي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة عدن، من اليوم الخميس، للنظر في التطورات السياسية والإنسانية والعسكرية للأزمة اليمنية.

ويلقي المبعوث الأممي لليمن، كلمة في الجلسة، حول الخطوات الجديدة للبعثة الأممية، وآخر التطورات في البلاد.

كما يعتزم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، استعراض الأوضاع الإنسانية، والجهود الإغاثية ومدى تقدمها خلال الفترة الماضية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة ستة أشهر إضافية.