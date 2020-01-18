بعد ساعات من إرتكابه للجريمة .. تسليم القاتل الحجري للاجهزة الامنية في شبوة

تسلمت الاجهزة الامنية في مديرية الصعيد محافظة شبوة قبل قليل القاتل من قبيلة ال الحجري.

وقال مصدر ل كريتر سكاي ان القبيلة التي ينتمي لها القاتل عبدالله سالم الحجري سلمته للاجهزة الامنية.

ولفت بالقول ان قوات الامن رحلته للسجن المركزي تمهيدا لإحالة قضيته الى النيابة العامة.

ويأتي تسليمه بعد 10 ساعات من ارتكابه جريمة قتل قام بها الحجري.

الجدير بالذكر أن القاتل عبدالله سالم الحجري قام بقتل عبدالسلام الماحل عندما كان يستقل سيارته بإتجاه الصعيد.