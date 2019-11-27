بعد ساعات من إعلان التحالف الإفراج عن 200 معتقل.. جماعة الحوثي تعلن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن نجاح تبادل صفقة أسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، إن اللجنة تمكنت من تحرير 6 من مقاتلي جماعة الحوثي الأسرى، في عمليات تبادل في عدد من الجبهات مع الجيش الوطني.

وأشار المرتضى في تغريدة بصفحته على”تويتر”، إلى أن الصفقات تمت عبر وساطات محلية، ولم ولم يفصح المرتضى عن أسماء الجبهات التي تمت فيها صفقات التبادل.

وكانت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت سابق، الإفراج عن 200 معتقل حوثي، والسماح بتسيير رحلات جوية لعلاج المصابين والمرضى عبر مطار صنعاء، في سياق مساعي تسهيل اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الحكومة والحوثيين نهاية 2018، في السويد، وفق تصريحات ناطق التحالف تركي المالكي.