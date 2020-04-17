بعد ساعات من حظر التجوال….. شاب يطعن عمه في المكلا..والاجهزة الامنية تباشر التحقيق



المكلا/عبدالله السقطري



طعن شاب عمه مساء الخميس في بيتهم الواقع في ديس المكلا بعد نشوب شجار بينهما .

وقال المصدر الأمني تلقينا بلاغ في الساعة الثامنة من مساء الخميس على اثر شجار في احد البيوت وعند وصولنا لموقع الحادثه وجدنا رجل مطعون وقام الجاني بالفرار اثناء طفي الكهرباء .

واكد المصدر استقرار حالة المجني عليه بعد ما تم اسعافه إلى احد المستشفيات بالمكلا.

وتجري الأجهزة الأمنية في المكلا تحرياتها لتعقب الجاني ومعرفة ملابسات الواقعة.