عدن تايم
بعد ساعات من حظر التجوال….. شاب يطعن عمه في المكلا..والاجهزة الامنية تباشر التحقيق
المكلا/عبدالله السقطري
طعن شاب عمه مساء الخميس في بيتهم الواقع في ديس المكلا بعد نشوب شجار بينهما .
وقال المصدر الأمني تلقينا بلاغ في الساعة الثامنة من مساء الخميس على اثر شجار في احد البيوت وعند وصولنا لموقع الحادثه وجدنا رجل مطعون وقام الجاني بالفرار اثناء طفي الكهرباء .
واكد المصدر استقرار حالة المجني عليه بعد ما تم اسعافه إلى احد المستشفيات بالمكلا.
وتجري الأجهزة الأمنية في المكلا تحرياتها لتعقب الجاني ومعرفة ملابسات الواقعة.
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