المشهد اليمني

بعد ساعات من عودته للحياة أثناء دفنه وهروب جماعي للمشيعين.. مواطن يموت مجددا بذبحة صدرية في عدن

5 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

توفي مواطن من حي خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن) مجددا فجر اليوم الخميس، بعد ان كان قد نهض قبل ساعات أثناء دفنه بمقبرة القطيع.

وببحسب مصادر طبية ان مواطنا من خور مكسر توفي مجددا عقب اسعافه بساعات إلى مستشفى قريب ، واجريت فحوصات طبية مجددا للرجل اكدت انه توفي فعليا هذه المرة.

وأكد سكان محليون يقطنون بمحيط مقبرة القطيع ان سيارة واحدة برفقة اربعة اشخاص عادت إلى المقبرة وقامت بعملية الدفن.

واثارت الواقعة حديثا واسعا في صفوف العامة حول كارثية التشخصيات الطبية الخاطئة.

وبحسب مقربون من المتوفي فإنه قد تعرض لذبحة صدرية.

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